Умер создававший наряды для Лободы украинский дизайнер

Известный украинский дизайнер одежды Сергей Ермаков скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила художница Анжелика Рудницкая в Facebook.

«Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желания творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. (...) Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память Сергею», — подписала Рудницкая пост.

Известно, что Ермаков с детства страдал сахарным диабетом, а последние годы передвигался на инвалидной коляске. Точная причина смерти на данный момент не установлена.

Модельер неоднократно создавал наряды для многих знаменитостей. Среди них были певицы Светлана Лобода, Надежда Мейхер, актриса и модель Даша Астафьева, телеведущая Маша Ефросинина и еще десятки известных женщин.