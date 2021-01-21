Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети

Модель израильского происхождения Яэль Шелбия (Yael Shelbia), признанная женщиной с самым красивым лицом в мире, рассказала о травле окружающих, вызванной ее внешностью. Соответствующая история появилась в The Sun.

19-летняя девушка возглавила рейтинг 100 наиболее привлекательных людей планеты по версии Independent Critics. Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler. Шелбия опередила по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

По словам девушки, приобретенный титул приносит ей большое количество негатива со стороны других пользователей. «Я постоянно получаю любовь и поддержку со стороны поклонников, но также мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности, я стараюсь не обращать на это внимание», — сказала она.

Знаменитость объяснила, что по-настоящему красивым может называться только красивый, добрый, скромный и позитивный человек. «Когда ты действительно хорош, это видно по глазам, глаза никогда не лгут», — подчеркнула Шелбия.

Девушка начала работать моделью в 16 лет. За три года карьеры она успела посотрудничать с Dolce & Gabbana, Versace, L’Oreal, KKW Beauty, Kylie Cosmetics, FINNEY mobile и другими брендами. «Больше всего я благодарна своей работе за возможность познакомиться с другими культурами, разными людьми и увидеть множество удивительных мест. Моя цель — работать и творить каждый день», — призналась героиня.

Ранее в декабре популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Согласно ежегодному рейтингу Independent Critics, шведский автор оказался на первой строчке, обогнав остальных знаменитостей. Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен.