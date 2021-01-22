Работодателей по всему миру призвали быть милосерднее к сотрудникам

Глава швейцарской рекрутинговой компании Adecco Ален Дехаз призвал работодателей по всему миру быть милосерднее к сотрудникам в условиях пандемии коронавируса, тяжелой ситуации в экономке и на рынке труда, пишет CNBC.

«Особенно с учетом второй волны карантина, нам нужны более эмоционально интеллигентные лидеры, потому что мы видим, что многие люди страдают», — отметил Дехаз.

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Проведенное в экономически развитых странах исследование Adecco показало, что 28 процентов работников жалуются на ухудшение психического здоровья. При этом только 10 процентов руководителей оказывают им поддержку.

Также Дехаз рассказал, что в обозримом будущем ожидает перемен на глобальном рынке труда: количество постоянных рабочих мест будет сокращаться, а временных, напротив, расти.

«Перед работодателями стоит задача найти нужные таланты в нужное время, но, к сожалению, для некоторых из них [пандемия] означает, что им придется уволить людей, и тогда будет очень важно, чтобы правительство, а также работодатели и люди инвестировали в переподготовку и повышение квалификации, чтобы оставаться конкурентоспособными», — отметил Дехаз.

Ранее россияне назвали наиболее часто встречающуюся в вакансиях работодателей ложь. По их словам, неправдивая информация часто касается уровня заработной платы, трудовых обязанностей и условий труда.