Определен лучший фильм года в России

Лучшим фильмом 2020 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» стала картина «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии «Мосфильм», сообщает ТАСС.

Кроме того, актриса ленты Ольга Озоллапиня получила статуэтку за лучшую женскую роль. «Блокадный дневник» также удостоился награды за лучший сценарий. Он написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам.

«В этом смысле моя роль здесь скромная: сценария не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Когда ты читаешь дневники умирающих людей, их воспоминания — это тяжелейшее потрясение. Я понял, что должен снять это кино», — заявил создатель картины.

Награду за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов, сыгравший в картине «Калашников». Создатель фильма «Дорогие товарищи!» Андрей Кончаловский получил кинопремию за лучшую режиссуру. За лучший монтаж отметили картину «Стрельцов» Ильи Учителя.

«Золотой орел» вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России.