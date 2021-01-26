Страны Балтии потребовали от ЕС свои деньги

Власти стран Балтии потребовали от руководства Евросоюза отдать гарантированные им на строительство железной дороги Rail Baltica деньги. В противном случае они грозят затянуть ратификацию национальных планов восстановления экономик на неопределенный срок, сообщает Sputnik Литва.

Семилетний бюджет ЕС предусматривает выделение 1,4 миллиарда евро в период с 2021 по 2027 годы. Но нужно согласие Европарламента в рамках переговоров по финансирования транспортной инфраструктуры стоимостью 28,4 миллиарда евро.

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Между тем депутаты ЕП против резервирования в бюджете средств на конкретные проекты или конкретные группы стран. Всем странам предлагается участвовать в конкурсе.

Премьеры премьеры Латвии и Эстонии Кришьянис Кариньш и Юри Ратас вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой написали письмо премьеру Португалии Антониу Коште. Они объяснили, что только деньги на Rail Baltica позволят принять планы. А это нужно Европе, чтобы запустить проект помощи странам ЕС на борьбу последствиями пандемии коронавируса.

Проект Rail Baltica должен связать страны Балтии с Западной Европой. Маршрут пройдет через Берлин, Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу и Таллин. Заработать он должен был в 2026 году, его стоимость оценивается в 5,8 миллиарда евро.

Минувшим летом европейский регулятор высказал сомнения по поводу окупаемости дороги. В первую очередь вопросы вызвало заявленное количество пассажиров.

Ранее стало известно, что новое правительство Эстонии собирается возобновить переговоры с Финляндией по поводу строительства железнодорожного туннеля между Хельсинки и Таллином по дну Балтийского моря.