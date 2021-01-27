Женщина второй раз заболела COVID-19 и покрылась сыпью

Жительница английского города Мидлсбро, графство Северный Йоркшир, второй раз заболела COVID-19 и рассказала о необычном симптоме. Ее слова приводит газета TeessideLive.

В марте прошлого года у Кэтлин Сэдлер (Kathleen Sadler), матери двух детей, проявились распространенные симптомы новой коронавирусной инфекции. Она страдала от кашля, тошноты, повышенной температуры, болей в животе и потери обоняния и вкуса. Когда женщина потеряла сознание, ее отвезли в больницу, где у нее подтвердили COVID-19.

На следующий день врачи прописали ей лекарство и разрешили вернуться домой. Сэндлер следовала указаниям докторов и спустя время пошла на поправку.

Однако в конце августа британка неожиданно покрылась сыпью. «Я просто кашляла, и у меня побаливала спина. И вдруг меня обсыпало. Это было мучительно», — рассказывает она. Поскольку ранее у Сэдлер трижды диагностировали пневмонию, лечащий врач решил, что у пациентки легочная инфекция, и прописал ей антибиотики, но они не помогли.

67-летняя Сэдлер отмечает, что сыпь проявилась по всему телу, в том числе на глазах, губах и между пальцами рук и ног. Только когда британка начала задыхаться, ее отвезли в больницу и обнаружили у нее COVID-19. Женщине посоветовали лечь в центр для пациентов с коронавирусом. Спустя две недели раздражение прошло.

В настоящее время Сэдлер находится дома и соблюдает все меры предосторожности. По ее словам, она до сих пор пытается оправиться от болезни. «В марте я стала потеть по ночам, и это так и не прекратилось», — пожаловалась женщина.

В декабре 2020-го врачи в США обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса, который наблюдался у нескольких больных с COVID-19 в Нью-Йорке. За два месяца медики зафиксировали там три случая, когда у зараженных коронавирусом пациентов возникал такой симптом, как кератит — воспаление роговицы. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит.