Сотрудника ООН обвинили в сексуальных домогательствах

Посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда обвинили в сексуальных домогательствах, злоупотреблении властью и дискриминации. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, сообщает профильный журнал PassBlue.

На Очшильда пожаловались несколько женщин, который работали с ним при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение последнего года.

Генсек ООН поручил службе внутреннего надзора провести всеобъемлющее расследование в отношении гражданина Чили, работающего в ООН с 1988 года. Он отправлен в административный отпуск на время проверки.

Гутерриш заверил, что в ООН действует нулевая толерантность по отношению к сексуальным домогательствам или другим формам притеснений. Он выразил надежду, что расследование будет проведено быстро благодаря созданной мощной системе по выявлению таких нарушений. Если обвинения подтвердятся, последует надлежащая правовая процедура, указал генсек организации.

В 2005 году директора отдела ООН по выборам Карину Перелли уволили из-за сексуальных домогательств к сотрудникам и оскорблений. Кроме того, руководство отдела подозревается в незаконном использовании финансовых средств организации в личных целях.