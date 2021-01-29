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Умер обогнувший под водой Землю российский контр-адмирал Бедердинов

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Фото: официальный сайт города Сосновый Бор

Контр-адмирал Владимир Бедердинов, который обогнул Землю в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

«Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию», — говорится в уведомлении.

Бедердинов много лет служил на флоте, командовал боевыми кораблями и соединениями ВМФ. За мужество и героизм при исполнении воинского долга он был неоднократно удостоен правительственных наград и званий.

Контр-адмирал совершил переход вокруг Земли под водой в 1979 году и был награжден орденом Красного Знамени.

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