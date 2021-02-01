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В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

В России впервые с 28 октября прошлого года выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, 1 февраля было зарегистрировано 17 648 новых случаев. Меньше заразившихся было только 28 октября — в тот день сообщалось о 16 202 случаях, после чего в России стабильно выявляли больше 17 тысяч заболевших каждый день.

Общее количество инфицированных по состоянию на 1 февраля достигло 3 868 087. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 169. Всего выздоровели 3 318 173 пациента.

25 января президент Владимир Путин заявил, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

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