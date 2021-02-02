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Немецкий гигант объявил о массовых увольнениях

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Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Инжиниринговая компания Siemens Energy объявила о сокращении шестой части работников своего газового и энергетического подразделения, поскольку в мире происходит переход на зеленую энергетику, пишет Bloomberg.

К концу 2025 финансового года немецкий гигант ликвидирует 7,8 тысячи рабочих мест, в том числе около 3 тысяч — в Германии и 1,7 тысячи — в США. Примерно три четверти массовых увольнений придется на административно-управленческий аппарат и сферу продаж. «Рынок энергетики существенно меняется, что открывает новые возможности, но в то же время ставит перед нами большие задачи», — заявил генеральный директор компании Кристиан Брух (Christian Bruch).

В подразделениях газа и энергетики Siemens Energy работают около 46 тысяч человек. Они строят и обслуживают турбины, используемые на электростанциях. Ранее компания General Electric объявила (GE) об аналогичных массовые сокращениях. Начиная с 2017 года она планировала ликвидировать 12 тысяч должностей (почти пятую часть персонала энергетического подразделения).

При этом генеральный директор General Electric (GE) в 2020 году получил бонус в размере 47 миллионов долларов, чем вызвал возмущение со стороны профсоюзов. В этом году компания сократила 20 процентов рабочих мест в своем подразделении GE Aviation. Скандал может вызвать негативную реакцию со стороны акционеров, отмечают эксперты.

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