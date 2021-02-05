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Московские студенты вернутся к очному обучению 8 февраля

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московские студенты вернутся к очному обучению в понедельник, 8 февраля. Такие сроки назвал глава столицы Сергей Собянин, соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.

В документе уточняется, что речь идет об организациях, «реализующих программы высшего образования».

В указе также сказано, что для студентов разблокируют транспортные карты, предоставляющие льготный и бесплатный проезд.

Собянин распорядился перевести студентов на дистанционное обучение 10 ноября 2020 года в связи с распространением коронавируса, их транспортные карты временно заблокировали. Такое же решение приняли власти Санкт-Петербурга и некоторых регионов со сложной эпидемиологической обстановкой.

При этом в вузах не стали отменять зимнюю сессию, экзамены и зачеты рекомендовали провести онлайн. 25 января глава Минобрнауки Валерий Фальков пообещал, что студенты российских вузов «в ближайшее время» вернутся к очному формату обучения.

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