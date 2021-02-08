Женщина забеременела дважды за три недели

Жительница Великобритании забеременела дважды за три недели и родила двойню. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя Ребекка Робертс (Rebecca Roberts) рассказала, что забеременела дочерью Розали, когда уже вынашивала сына Ноя. «Я даже не знала, что можно забеременеть, будучи уже в положении», — призналась она. Двойня появилась на свет в сентябре 2020 года на 33-й неделе, раньше запланированного срока. Робертс вынужденно сделали кесарево сечение из-за проблем с пуповиной Розали.

При рождении Ной весил 2 килограмма, а его сестра — всего 1,2 килограмма. Два с половиной месяца Розали находилась в больнице под присмотром врачей, после чего ее благополучно выписали. Врачи полагают, что причиной двойной беременности, называемой суперфетацией, могли стать таблетки для лечения бесплодия, которые принимала Робертс.

Отмечается, что суперфетация встречается в медицинской практике крайне редко. По данным Daily Mail, в мире зафиксировано всего около дюжины подобных случаев.

Ранее сообщалось, что жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню. Подобное встречается лишь у одной из 200 миллионов рожениц.