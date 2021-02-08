Оштрафованный обесточил два полицейских участка и светофор из мести

Житель индийского города Хайдарабад, штат Телангана, из мести обесточил два полицейских участка и светофоры после того, как сотрудники правоохранительных органов выписали ему штраф. Об этом сообщает издание India Today.

Полицейские оштрафовали сотрудника энергораспределительной компании по имени Рамеш (Ramesh) за нарушение правил дорожного движения. Они выписали штраф после того, как поймали несовершеннолетнего мальчика за рулем его мотоцикла.

Узнав о произошедшем, Рамеш поспешил на место происшествия. Мужчина вступил в ожесточенный спор с сотрудниками дорожной полиции, но не смог убедить их не штрафовать его.

Позже в тот же вечер индиец решил отомстить полицейским и отключил электричество на двух полицейских участках. После этого он извлек предохранитель из светофора, на котором правоохранители остановили его мотоцикл, и вывел его из строя более чем на два часа.

В пятницу, 5 февраля, полицейские арестовали нарушителя.

Ранее сообщалось, что в американском округе Питтсильвания, штат Вирджиния, очевидец снял на видео погоню голого мужчины за полицейским. Позже полицейские со служебной собакой задержали злоумышленника и взяли его под стражу.