Синоптик спрогнозировал аномальное потепление в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление в некоторых регионах России в азиатской части страны, передает РИА Новости.

В частности, теплая погода ожидается в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, Чукотке. Температура в этих регионах поднимется на четыре-пять градусов выше нормы, а в некоторых местах — на 8-12 градусов.

На 15-18 градусов выше нормы потеплеет в Якутии во вторник, 9 февраля. Синоптик пояснил, что при этих значениях столбики термометров будут показывать минус 30-35 градусов, что является очень теплой погодой для этого региона. «Они будут сопоставимы с минимальными температурами в центре Европейской России», — добавил он.

Причиной потепления станет отсутствие антициклональных процессов на азиатской территории России. Как объяснил специалист, очень теплые воздушные массы поступают на северо-восток страны с Охотского моря и более южных морей.