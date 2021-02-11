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Женщина изменила лицо как Деми Мур и помолодела «на 10 лет за 10 минут»

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Кадр: видео The Sun

Женщина повторила подтяжку лица, как у актрисы Деми Мур, с помощью подручных средств в рамках эксперимента и поделилась впечатлениями. Соответствующий материал публикует The Sun.

51-летняя писательница из английского города Рединг Ванесса Холберн (Vanessa Holburn) захотела проверить, можно ли помолодеть «на 10 лет за 10 минут».

Так, женщина приобрела специальные прозрачные пластыри для подтяжки кожи, а также пригласила к себе профессионального визажиста. «У меня было три набора лент — одной я сделала фиксацию на висках, другую установила около ушей, а последнюю на — затылке. За считаные минуты мои глаза стали удлиненными, как у кошки, скулы — острыми, а губы — пухлыми и без складок», — поделилась героиня материала.

После того, как пластыри были установлены, визажистка нанесла на изменившееся лицо Холберн легкий контурирующий макияж, в результате чего женщина стала выглядеть гораздо моложе. «Техника Деми, безусловно, работает», — заключила писательница.

27 января Деми Мур вышла на подиум показа Fendi в черном атласном костюме. Внимание поклонников привлекло новое лицо 58-летней актрисы: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях знаменитости. «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — негодовали они.

Позже Мур появилась на YouTube-канале шоу No Filter with Naomi («Без фильтров с Наоми») и дала интервью известной супермодели Наоми Кэмпбелл. На видео она предстала перед зрителями передачи крупным планом без макияжа. Пользователи сети обратили внимание, что на размещенных кадрах она выглядит лучше, чем на снимках с дефиле.

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