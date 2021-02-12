У российских школьников будут искать гены преступников с помощью ДНК-теста

В рамках образовательного проекта в нескольких школах Новосибирска будут проводить исследование в области психогенетики. У согласившихся на участие учеников с пятого по 11 класс будут искать три гена, из-за которых человек может стать преступником в будущем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Речь идет о генах, отвечающих за творчество, агрессию и интеллект. Так, ученые утверждают, что дети с выраженным геном агрессии будут успешны в спорте, если их отдать в секцию. Однако если не направить их энергию в мирное русло, то они могут стать хулиганами и даже преступниками.

Отмечается, что участие в проекте будет добровольным и платным — родители, которые согласятся на участие их детей в эксперименте, заплатят по 1800 рублей. Подобный анализ в лаборатории, как отмечает издание, стоит от 20 тысяч. В рамках программы изучать гены школьников будут специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, при этом основная нагрузка по исследованию ляжет на психологов.

На первой стадии эксперты изучат гены детей, а на второй школьники должны будут пройти психотест. На основании двух исследований будут сделаны выводы о поведении и способностях учеников.