Обнаженный преступник четыре дня прятался в кишащем крокодилами болоте

Обнаженный преступник четыре дня прятался от полиции в кишащих крокодилами мангровых зарослях вблизи города Дарвин на Северной территории Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

3 января рыбаки отправились ловить крабов и нашли на дереве возле кишащего крокодилами болота 40-летнего Люка Воскресенски (Luke Voskresensky). Мужчина был обнажен и облеплен грязью.

Воскресенски рассказал рыбакам, что находится в лесу уже четыре дня и питается улитками.

«Мы не поняли, почему на нем не было одежды. Мы пытались поговорить с ним, но он бредил. Мой друг дал ему свои шорты», — рассказал один из рыбаков.

В среду, 10 февраля, в суде сообщили, что Воскресенски, который обвинялся в нападении на свою девушку, краже и незаконном лишении свободы, был отпущен под залог. В Новый год он снял электронный браслет и сбежал в лес.

Адвокат Воскресенски Джон Адамс заявил, что наказание должно быть сокращено, так как мужчина уже пережил серьезное испытание в мангровых зарослях.

Но судья Грег Макдоналд (Greg Macdonald) заявил, что мужчина сам себя наказал из-за собственной глупости. «Я понимаю, что четыре дня в мангровом лесу, когда тебя едят москиты, были особенно дискомфортны», — сказал он.

Прокурор Саймон Липерт (Simon Lipert) заявил, что Воскресенски нельзя давать поблажек, так как за день до побега он купил билет на самолет в Кернс. «Он оказался в лесу в надежде избежать заключения, скрыться от полиции и сесть на самолет в Кернс. Кто знает, куда он собирался отправиться дальше?» — заявил Липерт.

Судья постановил оценить возможность вынесения Воскресенски условного приговора. К обвинениям добавились нарушение условий освобождения под залог и нападение на человека за то время, когда он был в бегах. Мужчина признал вину в совершении этих преступлений.

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