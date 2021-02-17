Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Жена главы КНДР Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год . Фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) на своем сайте.

Как сообщило агентство, супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу появилась с ним на концерте в честь Дня Звезды (дня рождения Ким Чен Ира). Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне.

В предыдущий раз государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе заговорили о ее исчезновении.

Одной из возможных причин исчезновения Ли Соль Чжу из публичного поля называли ее уход за Ким Гён Хи, младшей сестрой Ким Чен Ира, в связи с тем что Ким Чен Ын очень привязан к своей тете, которая может быть больна. Вторая — у супруги руководителя КНДР проблемы со здоровьем. По другим данным, Ли Соль Чжу перестала появляться на публике из-за распространения коронавируса с целью защитить себя и семью, поскольку «многие не носят маски должным образом во время массовых мероприятий».

После этого The Times сообщал, что Ким Чен Ына заметили в компании с его бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль (Hyon Song-wol).