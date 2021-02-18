Россиян предупредили о новом подорожании

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о возможном подорожании непродовольственных товаров, пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации.

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В качестве причины АКОРТ указала резкий рост тарифов на контейнерные перевозки импортируемой продукции морским и железнодорожным транспортом. Рост стоимости в январе составил около 600 процентов по сравнению с уровнем цен октября.

АКОРТ направило письмо в Минпромторг. Организация попросила ведомство учитывать это обстоятельство при анализе динамики розничных цен на непродовольственные товары.

В свою очередь министерство заверило, что на постоянной основе взаимодействует с ритейлерами и общественными профессиональными объединениями, в том числе с АКОРТ.