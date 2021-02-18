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Онищенко объяснил сверхбыстрое создание вакцины «Спутник V»

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сверхбыстрое создание отечественной вакцины «Спутник V» связано с тем, что в России уже были наработки для профилактики коронавирусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий объяснил, что несколько лет назад, после появления коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS), российские ученые начали делать от него вакцину. «И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни», — сказал он.

Онищенко отметил, что прививка будет действовать против всех новых штаммов вируса, так как новые мутации не затрагивают генетический код коронавируса.

Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что технология создания препарата разрабатывалась в течение 25 лет. Сначала ее планировали использовать в генной терапии, в 2014 году применили для конструирования векторных вакцин, в том числе от вируса Эбола. Препарат от коронавируса MERS начали разрабатывать 2,5-3 года назад. После второй фазы клинических испытаний ученые переключились на вакцину против COVID-19, а препарат от MERS стал ее прообразом.

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