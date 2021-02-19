Турист с переломом пропал в горах на неделю и выжил благодаря собаке

Путешественник, пропавший в Альпах со своей собакой, после падения и перелома лодыжки пережил в горах семь ночей, прежде чем его обнаружили спасатели. Об этом сообщает BBC News.

33-летний путешественник из Триеста отправился в середине февраля в небольшой поход с питомцем в горы на северо-востоке Италии. В среду, 17 февраля, его девушка обратилась в службу спасения горного района Фриули, заявив, что мужчина должен был вернуться в город еще в понедельник.

На следующий день, 18 февраля, пропавшего туриста заметили с вертолета, в горах к северу от города Удине на высоте 700 метров. Он лежал у ручья в листьях, его нашли только благодаря блеску его спасательного фольгированного одеяла. Рядом с ним был пес по кличке Эш.

У мужчины была сломана лодыжка, однако он находился в сознании. Путешественник рассказал, что именно компания его пса помогла ему выжить. Сейчас за Эшем ухаживают спасатели, итальянец проходит лечение в больнице после случившегося.

Ранее в феврале сообщалось о найденной в горах Ирландии собаке, которую обнаружили и вернули домой туристы. Выяснилось, что хозяева спустили пса по кличке Ниш с поводка и тот погнался за оленем, а затем потерялся. Путешественники пронесли Ниша на своих плечах десять километров, а затем отвели к ветеринару. Позже пара нашла владельцев питомца.