Полицейские пойдут под суд из-за игнорирования звонка об избиении россиянки

В Кемерове пойдут под суд полицейские, проигнорировавшие звонки с жалобами на избиение. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По версии следствия, утром 14 января 2020 года жители дома на Ленинградском проспекте несколько раз рассказали по номеру «112» о женских криках в соседней квартире, но сотрудники дежурной части не стали отправлять полицейских по этому адресу.

В результате россиянин убил там свою бывшую 23-летнюю подругу. По данным создательницы сети взаимопомощи женщин «Ты Не Одна» Алены Поповой, россиянин нанес экс-возлюбленной не менее 56 телесных повреждений, после чего задушил ее.

«Cоседи сами взломали ломом железную дверь, но было уже поздно», — рассказала она порталу «Медиазона».

41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский», обвиняемые по статье «Халатность», вину не признают.