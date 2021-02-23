Порноактрисе отказали в иске к Трампу

Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), к бывшему президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

Клиффорд, которая прославилась после того, как ее уличили в получении 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с Трампом, подала в суд на бывшего главу государства, обвинив его в клевете. Так, актриса заявляла, что ей поступали угрозы из-за раскрытия информации о ее отношениях с Трампом, однако экс-президент обвинил артистку во лжи.

Отмечается, что суд не стал объяснять причины своего решения, отказав в рассмотрении иска.

Ранее супруга бывшего президента США Мелания Трамп в беседе с подругой назвала объявившую о связи с ее мужем порноактрису Стеффани Клиффорд шлюхой из порно. Фрагмент беседы обнародовала бывшая приятельница и помощница первой леди Стефани Уинстон Волкофф. На записи Мелания обсуждает с ней фотосессию актрисы, которая должна была появиться на страницах Vogue.