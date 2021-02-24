Объявлена дата премьеры эксклюзивного сериала Okko «Чикатило»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, объявил дату премьеры эксклюзивного сериала «Чикатило». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Детективный сериал режиссера Сарика Андреасяна будет эксклюзивно доступен пользователям Okko с 18 марта.
Шоу расскажет о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и о расследовании его преступлений. Трейлер проекта опубликован на YouTube-канале мультимедийного сервиса.
В преддверии премьеры, более чем в 400 книжных магазинах сети «Читай-город» по всей России, поступит в продажу специально изданный роман «Чикатило. Явление зверя». Авторами книги выступили сценаристы сериала Алексей Гравицкий и Сергей Волков — российские писатели-фантасты, лауреаты литературных премий.
Сериал будет состоять из восьми серий. Главные роли в нем исполнят Дмитрий Власкин, Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Иван Федотов. При этом имя актера, который сыграет самого маньяка, до сих пор не раскрывается.