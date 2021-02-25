В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю

В немецком городе Гёттинген температура воздуха повысилась на почти 42 градуса по Цельсию за неделю. Об этом свидетельствуют данные Немецкой метеорологической службы, передает РИА Новости.

Рекордный температурный скачок зафиксирован в период с 14 по 21 февраля. В начале недели в городе была зафиксирована температур 23,8 градуса ниже нуля, а уже в конце — 18,1 градуса выше нуля. Таким образом, температура воздуха за неделю повысилась на 41,9 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1880 года в Йене, когда за семь дней потеплело с минус 5,1 до плюс 36 градусов.

Отмечается, что температурный рекорд установлен на фоне двух аномалий. В середине месяца непривычное движение полярного вихря стало причиной холодов и сильных снегопадов. После этого на территорию Германии пришел теплый субтропический воздух, который «подгоняет» область низкого давления над Атлантическим океаном, объяснили климатологи.

Высокая температура фиксируется в последние несколько дней по всей Германии. Так, в Гамбурге потеплело до плюс 21 градуса, что стало рекордом максимальной температуры для зимы. В Берлине воздух согрелся до плюс 12 градусов, а в Ганновере — до плюс 14.