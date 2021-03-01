Отказ Ирана от встречи по ядерной сделке разочаровал Белый дом

Белый дом разочарован отказом Ирана от неформальной встречи по ядерной сделке. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

Несмотря на отказ, США готовы возобновить «конструктивную дипломатию для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств [по сделке]», заявил собеседник агентства. «Мы проконсультируемся с нашими партнерами по P5+1 по поводу наилучшего пути вперед», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран отклонил предложение Евросоюза организовать прямые переговоры по ядерной сделке с США. По словам западных дипломатов, сначала Иран хочет получить гарантии, что США снимет часть санкций после встречи.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока предыдущего президента Дональда Трампа. Как рассказал источник издания The Sunday Times, новая администрация настаивает на желании переговоров.

Договор СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.