Мошенники нашли новый способ собирать личные данные россиян

Мошенники научились собирать персональные данные россиян из Telegram-ботов, которые те использовали. О новом способе работы киберпреступников сообщает «Коммерсантъ».

Одним из источником стал бот MailSearchBot компании LeakCheck, с помощью которого пользователи могли узнать, какие их пароли оказались в открытом доступе, отметил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. При этом отмечается, что количество ботов, собирающих информацию о пользователях из открытых источников, существенно выросло в 2020 году.

По словам Дрозда, мошенники используют полученные сведения для шантажа. Они вымогают деньги у жертв и угрожают взломать аккаунт или передать личные данные родственникам, друзьям и коллегам.

«Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль», — отметили в LeakCheck. При этом в компании добавили, что MailSearchBot не хранит историю запросов.

Заместитель руководителя департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Антон Долгалев напомнил пользователям о том, что мошенникам не стоит верить. Если жертва переведет преступнику деньги, это не гарантирует того, что шантаж прекратится.