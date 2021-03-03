Жена Мамаева отреагировала на информацию о попытке самоубийства

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала информацию о попытке самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Модель рассказала, что находится дома, и у нее все хорошо. Она опровергла информацию о госпитализации и заявила, что «забирала немного мужа». Мамаева также добавила, что нужно «знать ее приколы».

Ранее 3 марта в Telegram-канале издания Baza сообщалось о госпитализации Мамаевой. Уточнялось, что модель написала знакомому о приеме 40 таблеток снотворного.

Во вторник, 2 марта, Мамаева обвинила мужа в измене и показала фото его любовницы. Супруга игрока заявила, что он изменил ей на сборах «Ростова» в Испании.

В декабре 2018 года Алана также рассказывала об измене мужа. Супруги поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.