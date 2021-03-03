Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Умер спортивный комментатор и журналист Юрий Розанов. Об этом в Twitter сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал спортивный журналист. Информацию подтвердил комментатор Василий Уткин. «Не стало Юры Розанова. Горе», — сообщил он в Twitter.

Розанов скончался на 60-м году жизни. С мая по ноябрь 2019 года не выходил в телеэфир из-за рака. Журналист возобновил работу с ноября 2019 года, продолжая проходить лечение от онкологического заболевания.

Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

Начинал карьеру на «НТВ-Плюс», попав на канал по итогам конкурса комментаторов в 1996 году. Позже работал на спортивных каналах ВГТРК и на «Матч ТВ». Комментировал матчи футбольной Лиги чемпионов, Чемпионаты мира и Европы, а также игры российских хоккейных команд. До 2009 года работал на радио «Спорт». Один из пяти комментаторов русских версий футбольных симуляторов FIFA.