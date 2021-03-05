Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России должна быть завершена до осени 2021 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова передает «Интерфакс».

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал он.

Премьер также подчеркнул, что сейчас очень важно работать над запуском вакцины «ЭпиВакКорона» в массовое производство. «Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет», — отметил Мишустин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что к лету вакциной против коронавируса «Спутник V» должны быть вакцинированы 40 миллионов россиян.