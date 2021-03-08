Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания

Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ и попытались их удалить из виртуального пространства. Об этом заявила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По ее словам, в ходе совещания, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, после выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской и Гридчиной украинская делегация попросила удалить журналисток из виртуального пространства на площадке ОБСЕ.

Журналистка также заявила, что с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС. Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.