Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»

Российские музыкальные продюсеры оценили победу певицы Manizha (Манижи Сангин) в отборе на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от России. Все они готовы поддержать исполнительницу, сообщает РЕН ТВ.

Так, Иосиф Пригожин признался, что не слышал ее хитов, однако видел ее выступление и считает Manizha достойной певицей. При этом продюсер отметил, что он всегда болеет за первое место для России.

Оценил ее творчество и Виктор Дробыш. «Manizha — хорошая певица. Ну и слава богу, дай бог ей хорошо и весело выступить», — пожелал продюсер, признавшись, что не видел ее выступления на отборе.

Их коллега Сергей Пудовкин признался, что не слышал об исполнительнице и не знаком с ее творчеством. Тем не менее он пожелал девушке успешного выступления и поддержки от России и других стран.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.