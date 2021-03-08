Россиян предупредили о вреде ежедневного поедания блинов на Масленицу

Россиян предупредили о вреде от ежедневного поедания блинов на Масленицу. Директор федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк рассказал РИА Новости, что это достаточно тяжелая пища.

«Продукты должны быть традиционные… каждый день делать (блины) не нужно, потому что это достаточно тяжелая для переваривания, усвоения пища. Ну а один-два блина не повредят», — отметил он.

Эксперт напомнил, что важно слушать свой организм. Также Никитюк призвал при выборе муки для блинов обращать внимание на заболевания и пищевую аллергию. Если их нет, то можно брать любую. Главное — не переедать, заключил специалист.

Ранее диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов. По ее словам, в такой порции содержится приемлемое количество сахара, и это позволит избежать переедания и чувства тяжести.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.