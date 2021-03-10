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В России за сутки умерли 466 человек с коронавирусом

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России за минувшие сутки умерли 466 человек с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 90 275 пациентов. Об этом в среду, 10 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За прошедшие 24 часа в целом по России вирус выявлен у 9079 человек. За время пандемии инфекция была подтверждена у 4,3 миллиона жителей страны. Более 3,9 миллиона уже поправились, в том числе 13 350 — за последний день.

Самый большой показатель по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году зафиксирован 21 января, тогда умерли 612 больных. Самые низкие цифры зарегистрированы 1 марта — 333 смерти.

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