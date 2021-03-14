Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю

Отказываться от употребления сладостей не обязательно, их разрешается есть раз в неделю, соблюдая при этом меру. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева, сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 марта.

При этом, по ее словам, на зубах не должны оставаться углеводы. Для этого нужно очищать ротовую полость после каждого приема пищи. Однако, чтобы эмаль не стала чувствительной, для этого лучше применять ирригатор, а не зубную щетку — ей можно пользоваться не чаще двух раз в день: утром и вечером.

Очистить эмаль также помогают овощи и фрукты, например, яблоки и клубника, а лимон, вопреки известному представлению, способствует ее стираемости.

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