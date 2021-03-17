Дания объявила о скором начале работ на второй нитке «Северного потока-2»

Работы по строительству второй ветки газопровода «Северный поток-2» в водах Дании начнутся уже скоро, ближе к концу марта. Об этом свидетельствует график оператора проекта Nord Stream 2 AG, который представило Датское энергетическое агентство (DEA), передает ТАСС.

Предполагается, что укладка труб продлится до конца третьего квартала 2021 года. Подготовительный этап стартовал с середины марта. В настоящее время работы на первой нитке газопровода ведет баржа «Фортуна».

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Ранее Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к работам после проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний.

На прошлой неделе в DEA рассказали, что перед началом работ оператор должен представить скорректированный график, но дополнительного утверждения он не потребует.

Накануне, 17 марта, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии сменили тактику в борьбе за «Северный поток-2». Чтобы избежать давления со стороны США, в правительстве решили затянуть время и перейти к конкретным предложениям только после того, как маршрут будет построен. В Берлине полагают, что президент США Джо Байден, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, отнесется к ситуации прагматично и не пойдет на принцип.