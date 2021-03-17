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Российская служба экстренной помощи снизила нагрузку благодаря нейронным сетям

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Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области смогли в 10 раз снизить нагрузку на операторов Службы-112 с помощью применения передовых технологий на основе нейронных сетей. Это стало возможным в результате сотрудничества министерства цифрового развития и связи региона с технологическим партнером Госкорпорации Ростех, IT-компанией NtechLab, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 2020 года в Новосибирской области в мобильном приложении «112-Экстренная помощь» был внедрен раздел «COVID-19». Приложение позиционируется, в первую очередь, как средство самоконтроля и мониторинга состояния здоровья новосибирцев, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. Они могут заносить в приложение информацию о своем здоровье, получать консультацию врачей, а в случае резкого ухудшения здоровья – вызвать скорую медицинскую помощь. Другой важной частью функционала является подтверждение соблюдения режима самоизоляции – селфи, прикрепленное к анкете о здоровье, сравнивается с эталонным фото в анкете пользователя.

На первом этапе сравнение фотографий «вручную» делали операторы – им приходилось ежедневно просматривать тысячи фотографий в день, что приводило к задержкам верификации. Для автоматизации этого процесса и разгрузки операторов министерство цифрового развития и связи Новосибирской области обратилось к компании NtechLab с предложением интегрировать функции сопоставления селфи пользователей и получения степени схожести фотографий. Речь идет о применении технологий искусственных нейронных сетей (компьютерного зрения) в мобильном приложении «112-Экстренная помощь», которое является одним из модулей Системы-112 Новосибирской области.

«Использование компьютерного зрения смогло облегчить тысячам новосибирцев процесс пребывания на самоизоляции, сократив до минимума время прохождения верификации. Не менее важным фактором является и уровень защиты персональных данных. Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими IT-компаниями мы значительно улучшаем качество цифровых сервисов, предоставляемых жителям Новосибирской области», — отметил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов.

Общее количество пациентов с COVID-19, которые отправляли селфи во время нахождения на самоизоляции в 2020-2021 годах, превысило 13 тысяч человек. За этот период они отправили операторам более 244 тысячи селфи – операторам необходимо было обрабатывать в среднем 300-400 фото в день.

Современные технологии видеоаналитики с применением технологий искусственных нейронных сетей NtechLab позволили полностью автоматизировать процесс. Глубокая технологическая интеграция алгоритмов компании с программным решением была произведена в сжатые сроки – менее чем за месяц. Это позволило разгрузить работу операторов и значительно ускорить процесс идентификации людей на фотографиях. После внедрения компьютерного зрения он стал проходить автоматически, менее, чем за одну секунду, и сейчас операторы собственноручно отсматривают не более 30-40 фото в день. Человек подключается лишь в том случае, когда фото недостаточно четкое и требуется дополнительное подтверждение человеческим глазом.

Анатолий Дюбанов подчеркнул, что в рамках взаимного сотрудничества планируется дальнейшее масштабирование компьютерного зрения на другие сферы, где требуется подтверждения личности через отправку фотографий.

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