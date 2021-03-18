Tesla назвали «пузырем»

Управляющий инвестфондом Lansdowne Partners Пер Лекандер в интервью CNBC назвал акции производителя электромобилей Tesla «пузырем», который может «лопнуть» в любой момент.

По словам Лекандера, его фонд держит короткую позицию по бумагам Tesla, продав взятые в залог у брокера акции в расчете на скорое падение их стоимости.

Финансист уверен, что нынешний год станет «временем возвращения» для традиционных автопроизводителей, среди которых он выделяет немецкий Volkswagen.

В прошлом году рыночная капитализация (совокупная стоимость акций) Tesla выросла до 800 миллиардов долларов, однако в начале 2021-го снизилась до 600 миллиардов. В настоящее время она равняется 679 миллиардам — в сравнении с 119 миллиардами евро (141 миллиардом долларов) у Volkswagen.

При этом другие опрошенные CNBC аналитики не согласны с Лекадером и считают, что у котировок Tesla есть все шансы вернуться к росту после нестабильного начала года. Поспособствовать этому может наращивание производства на китайском заводе, открытом в январе 2020-го.