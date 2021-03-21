Дрессировщик объяснил причину драки слонов в российском цирке

Дрессировщик Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов объяснил причины драки слонов в Казанском цирке во время представления. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, инцидент стал следствием выяснения отношений между двумя слонихами. «У них матриархат, и бывает так, что они делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин», — пояснил специалист. Он добавил, что слоны — разумные животные, и у них в группе бывают разные отношения, однако случаи выяснения межличностных отношений встречаются редко.

Дементьев-Корнилов положительно оценил работу казанского дрессировщика Сергея Гуляева. «Он постоянно вывозит их на море, к водоемам, создает все условия для положительных эмоций. Но природа берет свое, и предугадать все варианты развития событий нельзя».

Драка слоних в Казанском цирке произошла ранее 21 марта. В разгар представления одно животное повалило другого на бок и двигало его хоботом. Дрессировщики пытались их разнять, но у них это сразу не вышло. При этом оба слона оказались за пределами арены, прямо возле зрительских рядов. Посетители успели разбежаться и увести детей подальше.

В результате ЧП никто не пострадал. В Казанском цирке в настоящее время идет программа «Шоу слонов и магия цирка».