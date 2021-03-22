Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом

Министерство финансов России предупредило о возросших рисках ареста и блокировки российских активов за рубежом. Об этом ведомство сообщает в пояснительной записке к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает газета «Известия».

В частности, речь идет об активах в США и Западной Европе. В ведомстве отмечают, что защититься от таких рисков позволит предоставление иностранным правительствам свободных средств ФНБ в виде кредитов на закупки российской продукции.

На размещение свободных средств ФНБ предусмотрен ряд ограничений. Перечень вложений утверждается правительством. При этом, участие ФНБ в проекте не должно быть выше 25 процентов от объема частных вложений и 40 процентов от суммы заемного финансирования, а сумма вложений не должна превышать одного триллиона рублей в течение трех лет. Кроме того, рентабельность инвестиций или процентные доходы по межгосударственным кредитам должны быть не менее доходности ОФЗ.

Отмечается, что установленные ограничения можно нарушить. Однако для этого будет необходимо специальное решение президента или председателя правительства.