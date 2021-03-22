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Девушка бросила учебу в 16 лет ради модельного бизнеса и поделилась ужасом

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Фото: @claudiabouza

Испанка бросила учебу в 16 лет ради модельного бизнеса и рассказала об ужасах, с которыми ей пришлось столкнуться в индустрии. Ее историю приводит Daily Mail.

25-летняя Клаудия Боуза (Claudia Bouza) проживает в Майами, где работает манекенщицей с подросткового возраста. За свою карьеру девушке удалось сняться в модных журналах Cosmopolitan, Grazia и ELLE, а также стать участницей рекламных кампаний OLAY, Alba Botanica, Hollister, Lindsey Adler и других брендов.

Вместе с крупными гонорарами героиня материала заработала множество психических и физических расстройств. Одной из причин тому стал постоянный страх получить отказ от модельного агентства. С этим страхом она борется на протяжении жизни.

«Ты постоянно находишься под давлением из-за конкуренции с другими девушками. Ты стараешься выглядеть лучше всех, вечно думаешь о своей коже и волосах, соблюдаешь диеты», — пожаловалась Боуза и добавила, что для поддержания стройности ей приходится потреблять исключительно здоровую пищу и ежедневно тренироваться.

Кроме того, испанка рассказала о жестких условиях некоторых модельных съемок. По ее словам, однажды ей пришлось позировать в бикини в 10-градусный мороз, в то время как единственным местом для переодевания на локации был общественный уличный туалет.

«В другой раз мы снимали роскошные автомобили в гараже без отопления. Я должна была позировать с мокрыми волосами. Я провела два часа, сидя на стуле, пока меня красил визажист, а каждые десять минут ассистент обливал мои волосы водой. Естественно, после этого я заболела», — поделилась она.

В заключение Боуза пожаловалась на некачественную обработку снимков после фотосессии. По словам манекенщицы, иногда фотографы забывали отретушировать ее лицо, оставляя на кадрах прыщи или следы размазанной косметики. Такие «позорящие» ее фото впоследствии размещались в соцсетях или на рекламных баннерах.

В феврале 2020 года бывшая российская модель также раскрыла правду об ужасах своей работы. Дима Ситникова рассказала, что из-за альбинизма и маскулинных черт лица представители агентства долго сомневались, подписывать ли с ней контракт. По ее словам, работа в модельном бизнесе нестабильная, развивающая комплексы, а заработок у манекенщиц ниже, чем у остальных сотрудников сферы.

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