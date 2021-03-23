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Власти России объяснили нежелание снижать цены на бензин

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин объяснил, почему в правительстве не пожелали воспользоваться низкими ценами на нефть в минувшем году и сделать более дешевым бензин. В интервью РБК чиновник подчеркнул, что главной задачей властей было обеспечить предсказуемость стоимости топлива.

По его словам, планомерно дорожающий бензин является ожидаемым для потребителя, а неожиданное удешевление создало бы проблемы. Впрочем, признал он, и резкий взлет цен является неприятным.

Сорокин признал, что стоимость топлива в России исторически «растет более активно, чем снижается». То есть в условиях дорогой нефти бензин рос в цене быстро, а в условиях дешевой снижение цен было куда более слабым. Такая динамика и заставила ввести демпферный механизм.

Чиновник напомнил, что инициатива властей позволяет ограничить рост стоимости топлива инфляцией и изымать сверхдоходы нефтяных компаний в условиях, когда нефть дорожает. Замглавы Минэнерго оценил механизм как достаточно эффективный, поскольку он позволяет не допустить скачков цен.

Ранее 23 марта Независимый топливный союз предупредил, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года из-за роста налоговой нагрузки могут вырасти на 14 процентов. Сорокин, комментируя обращение, призвал не верить опасениям.

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