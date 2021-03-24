NtechLab признана «единорогом» в области компьютерного зрения

Компания NtechLab, технологический партнер Госкорпорации Ростех, подтвердила статус одного из мировых лидеров в области компьютерного зрения, войдя в список «единорогов» по оценке международного аналитического агентства Tracxn. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Общий объем инвестиций в NtechLab, по оценке Tracxn, составил более 17 миллионов долларов. Всего в список включено 19 компаний. NtechLab стала единственной российской компанией из включенных в него.

24 марта Traxcn представила список «единорогов» в сфере компьютерного зрения, включающий в себя компании, отобранные по комбинации нескольких параметров — размеру рынка, на котором присутствует компания, привлеченных инвестиций от крупных инвесторов, технологическому превосходству продукта и перспективам будущего роста. В список вошли компании из Китая, США, Израиля, Великобритании, Австрии, Канады и Новой Зеландии. Единственной российской компанией из включенных в список стала NtechLab. NtechLab была включена в категорию «Minicorns» — быстрорастущих компаний, которые в долгосрочной перспективе могут достичь капитализации в 1 и более миллиардов долларов.

«NtechLab стремительно развивается — только за последний год мы выросли вдвое, как по годовому доходу компании, так и по количеству сотрудников. В настоящее время мы наблюдаем стремительно возрастающую потребность в продуктах в сфере компьютерного зрения в крупнейших мегаполисах мира, который подстегнула пандемия. Мы планируем продолжить рост экспоненциальными темпами, и высокая оценка со стороны престижного международного агентства подтверждает реалистичность наших планов», — отметил генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

По оценке Tracxn, компьютерное зрение, включающее в себя распознавание образов для нужд в сферах безопасности, ритейла и работы с приложениями на смартфонах — один из наиболее привлекательных секторов для инвестиций. Общий объем финансирования в этом секторе составил 8,2 миллиарда долларов, причем более половины этой суммы было проинвестировано в течение последних трех лет (2018-2020 годы).

Tracxn – международное аналитическое агентство и информационная платформа, объединяющая данные о стартапах со всего мира. В базу Tracxn включены более 10 миллионов компаний. Официальными партнерами агентства являются Google, Citigroup и Samsung. Головной офис агентства расположен в Пало-Алто, Калифорния, США.