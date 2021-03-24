США призвали Турцию отказаться от российских С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу отказаться от российских ракетных комплексов С-400. Его слова передает ТАСС.

Чавушоглу, в свою очередь, указал, что сделка с Россией является «завершенным делом». «Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт», — сказал глава турецкого МИД.

Отмечается, что министр иностранных дел Турции и госсекретарь США провели свою первую личную встречу в Брюсселе.

В марте Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, такие попытки могут иметь нежелательные для Вашингтона последствия.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.