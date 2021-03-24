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США заявили о возражениях по поводу «Северного потока-2»

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Virginia Mayo / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях Вашингтона по поводу газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

В госдепартаменте пояснили, что Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России «подорвать коллективную безопасность» и отметил, что США выступают против газопровода.

Ранее Блинкен призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку это «плохая идея». Он также добавил, что строительство газопровода противоречит энергетическим целям Евросоюза и подрывает безопасность Украины и других партнеров НАТО и ЕС.

18 марта издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США задумала ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Ограничения могут быть наложены на швейцарскую компанию-оператора газопровода Nord Stream AG. Кроме того, под ударом оказалась страховая компания, которая работает с судами-трубоукладчиками, а также «другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта». При этом Германия заявила США, что отвергает санкции в связи со строительством.

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