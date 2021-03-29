Россия взяла кредит на помощь медикам

Совет директоров Нового банка развития (НБР) одобрил выделение России кредита на сумму до миллиарда долларов на помощь медикам во время пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте организации.

Минфин объяснил, что кредит НБР предоставлен на привлекательных финансовых условиях, поэтому взять его было целесообразным. Средства вместе с другими источниками пойдут в федеральный бюджет для компенсации потерь в 2020 году, которые пришлось понести для выплат медицинскому персоналу.

Банк создан странами БРИКС в 2014 году. Его основной целью названы вложения в инфраструктурные проекты, а также проекты, направленные на устойчивое развитие. Разрешенный капитал банка составляет сто миллиардов долларов.

Год назад НБР в специальном фонде зарезервировал десять миллиардов долларов (оплачиваемый капитал банка) на кредиты для финансирования здравоохранения и поддержки восстановления экономики. Совет директоров НБР одобрил уже восемь программ чрезвычайной помощи, их совокупная стоимость составляет около восьми миллиардов долларов.