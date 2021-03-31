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Берлинцы не смогут сходить в магазин без отрицательного теста на коронавирус

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Фото: Michele Tantussi / Reuters

Берлинцы не смогут сходить в непродовольственный магазин без отрицательного теста на коронавирус. Подобные меры вступят в силу в среду, 31 марта, сообщает издание Berliner Zeitung.

Для посещения любого магазина, кроме продуктового или аптеки, потребуется предоставить результаты теста, выполненного в тот же день. Некоторые торговые центры планируют организовать экспресс-тестирование для своих покупателей. Отрицательный тест на коронавирус также потребуется для посещения музеев.

Кроме того, жители немецкой столицы теперь должны носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 для того, чтобы войти в любое помещение или воспользоваться общественным транспортом. Власти пришли к выводу, что обычные медицинские маски недостаточно эффективны.

Аналогичные меры планируется ввести в Австрии. В частности, 7 апреля австрийцам необходимо будет предъявлять тест при посещении всех торговых точек, кроме жизненно важных, например, аптек или продуктовых магазинов. Руководство европейских стран вынуждено идти на подобные шаги из-за обрушившейся на континент третьей волны коронавируса.

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