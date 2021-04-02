Тяга к марихуане привела к гибели украинского солдата

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со своими сослуживцами в районе линии разграничения в Донбассе употребил марихуану, после чего погиб. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «Днепр оперативный».

На записи видно, как несколько солдат в состоянии опьянения подначивают своего 20-летнего приятеля приставить автомат к голове и нажать на спусковой крючок. После этого военнослужащий смеется и подшучивает над товарищами, а затем падает на пол от полученных ран. «Лента.ру» не может показать этот момент в связи с требованиями российского законодательства.

Отмечается, что инцидент произошел в воинской части № в-3085 в поселке Золотой Колодец Донецкой области. Командование ВСУ поручило расследовать инцидент и причину тяги к запрещенным веществам у погибшего военнослужащего.

Случаи суицида и его попыток в рядах ВСУ в районе Операции Объединенных сил (ОСС) в Донбассе встречаются нередко. По данным на 2018 год, с начала конфликта в регионе с собой покончили более тысячи украинских солдат и офицеров.

Ранее стало известно, что командир эвакуационной роты ремонтного батальона 53-й бригады ВСУ создал в Донбассе подпольную сеть по распространению наркотиков, в которую вовлек около 180 человек. После раскрытия командованием преступной схемы он попытался оказать сопротивление военной полиции и был убит.