Российский полицейский покончил с собой в доме родителей

Сотрудника полиции нашли с огнестрельным ранением в доме родителей в Башкирии. По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом, в среду, 7 апреля, сообщает информационное агентство (ИА) «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

32-летний мужчина работал в отделе МВД по Иглинскому району. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Называевском районе Омской области полицейский покончил с собой в своем кабинете. Тело погибшего с огнестрельным ранением в голову обнаружили его сотрудники. По факту произошедшего региональное управление МВД России назначило проверку. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства смерти полицейского.