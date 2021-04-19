Российский миллиардер назвал бедными больше половины населения страны

Доходы ниже прожиточного минимума имеют больше половины населения России, а официальная статистика жонглирует цифрами. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, бедными можно назвать 80 миллионов жителей страны, а не 17,8 миллиона, как утверждает Росстат, и никакого падения уровня бедности до минимума с 2014 года нет.

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Дерипаска заявил, что ведомство за последние годы «научилось виртуозно манипулировать статистикой», и только благодаря этому приходится «читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью». При этом, подчеркнул миллиардер, все достижения происходят исключительно на бумаге.

О достижениях в борьбе с бедностью Росстат объявил на прошлой неделе. По его данным, в прошлом году ее уровень упал до 12,1 процента, это на 300 тысяч человек меньше, в чем в 2019-м. Главной причиной такой динамики ведомство назвало веерные выплаты на фоне пандемии коронавируса.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в правительстве рассматривают новые критерии для определения уровня бедности. Эта методика должна позволить выполнить задачу по снижению бедности в два раза, которую поставил президент страны Владимир Путин. К 2030 году, согласно его указу, бедных в стране должно остаться не более 6,5 процентов населения.

В феврале Путин признал, что в России существует практика подгона показателей по зарплате бюджетников, чтобы в отчетах соблюдались формальные требования, установленные государственными указами. Глава государства призвал отказаться от такого подхода и сделать так, чтобы росли реальные доходы. Две недели назад он вновь потребовал добиться опережающего роста доходов населения.